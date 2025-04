Calciomercato Genoa – De Laurentiis prepara 30 milioni: ecco per chi

Il Genoa sta portando a termine la seconda stagione nella massima serie del calcio italiano con una salvezza e senza grossi patemi d'animo. Un'annata da ricordare per gli uomini di Viera che sono riusciti a risollevare la china e mettere in difficoltà molte società di primissimo livello.

Proprio per questo motivo ci sono diversi giocatori che sono stati attenzionati da club di prima fascia e non vedono l'ora di fare la differenza anche in una big. Aurelio De Laurentiis sembra essere pronto per investire 30 milioni di euro <<<