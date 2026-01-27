Calciomercato Genoa – De Rossi batte Allegri: affare da 5 milioni chiuso

Una grande vittoria, in rimonta, contro il Genoa che ha sicuramente dato grandissima fiducia alla squadra che sta continuando a lottare per la salvezza finale. Logicamente la squadra deve cercare di continuare a fare la differenza e proprio per questo motivo sta cercando di rinforzare la rosa con degli elementi interessanti.
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, con la squadra che potrebbe refertare un colpo da cinque milioni
Il nome che sta facendo la differenza e che piace molto alla società arriva dall'altra parte dell'Europa. Un talento che è stato messo sotto osservazione da tante società sia italiane che europee. Ecco tutti i dettagli su questo possibile super colpo di mercato. "Furto" ai danni dei rossoneri possibile <<<
