Daniele De Rossi è appena approdato all’interno del club rossoblù, ma l’obiettivo è quello di fare la differenza ed iniziare a conquistare punti con una continuità non indifferente. Logicamente il Genoa ha l’obiettivo di uscire dalle zone pericolose della classifica.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi chiama Gasp? Colpo a sorpresa
news calcio
Calciomercato Genoa – De Rossi chiama Gasp? Colpo a sorpresa
Il Genoa continua a lavorare e si prepara al prossimo incontro di campionato contro un ottimo avversario come la Fiorentina. Il punto
Non solo attenzione sul mercato, ma tra i tanti obiettivi c’è anche quello di iniziare a costruire una rosa importante con nomi importanti. Nelle ultime ore rischia di prendere quota un affare con i giallorossi. Tutti i dettagli sulla trattativa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA