Il club rossoblù continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, la società di Genova sa che deve alzare l'asticella per arrivare ad una salvezza tranquilla. Un colpo decisamente importante sta prendendo quota nel corso delle ultime settimane, un nome pronto per fare la differenza.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi vuole il bomber: colpo da 30 milioni
news calcio
Calciomercato Genoa – De Rossi vuole il bomber: colpo da 30 milioni
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i i dettagli su questo possibile affare di mercato
Il primo colpo che sta prendendo quota è quello che porterebbe ad aggiungere alla rosa un nuovo centravanti. Un profilo decisamente interessante e che ha tutte le qualità per dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Ecco il nuovo nome per il Genoa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA