Mister Daniele De Rossi sa perfettamente che al suo Genoa manca ancora qualcosa per trovare la salvezza finale senza grossi patemi d'animo e proprio per questo motivo sta lavorando intensamente alla ricerca di una possibile soluzione.
Calciomercato Genoa – De Rossi convince Gasp: triplo colpo dalla Roma
Il Genoa è pronto per mettere un serio punto sul suo mercato e rinforzarsi in maniera netta. Tutti i dettagli su un triplo colpo dalla Roma
Nelle ultime ore sono ben tre i calciatori messi sotto osservazione ed oramai pronti per una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano. Alla Roma trovano poco spazio, ma al Genoa sarebbero delle risorse incredibili. Ecco tutti i dettagli sul mercato <<<
