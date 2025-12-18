mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi ha deciso: “Obiettivo? Il bomber ex Inter”

Il Genoa potrebbe mettere a referto un vero e proprio colpaccio sotto tutti i punti di vista. Un calciatore decisamente interessante
Il club rossoblù sta cercando di mettere a referto un colpaccio di primissimo livello. La squadra si è tirata fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica, ma la salvezza è ancora lontana e proprio per questo motivo bisogna continuare a lavorare con continuità.

Daniele De Rossi non vede l'ora di poter mettere all'interno della sua rosa un attaccante esperto e che ha tutte le qualità per prendersi un posto da assoluto titolare. Tutti i dettagli sul nuovo attaccante dei rossoblù <<<

