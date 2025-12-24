Una sconfitta che fa male alla squadra allenata da Daniele De Rossi, quella arrivata nel corso dell'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Nonostante la grande prova, si sta già lavorando in vista del futuro e soprattutto per aggiungere alla rosa un colpo di assoluto spessore.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Pisilli firma con i rivali? De Rossi disperato
news calcio
Calciomercato Genoa – Pisilli firma con i rivali? De Rossi disperato
Il Genoa di Daniele De Rossi potrebbe essere arrivato ad un momento di svolta della stagione. Ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato
La società ha bisogno di unire nuovi protagonisti per conquistare la salvezza senza grossi patemi d'animo. Allo stesso tempo, però, si sta rischiando di perdere quello che è uno degli obiettivi principali. Tutti i dettagli sul possibile affare con la Roma <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA