Calciomercato Genoa – De Rossi disperato! 10 milioni in arrivo dalla Viola

La squadra rossoblù sembra essersi risollevata da una zona di classifica decisamente complessa. L'ultimo posto è stato abbandonato in via definitiva ed ora si cercherà di aggiungere punti per allontanare anche le altre posizioni che portano alla retrocessione.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, potrebbe arrivare un'offerta da dieci milioni dalla Fiorentina
Nel corso delle ultime settimane, però, sembra esserci una squadra che diventerà un'avversaria per la salvezza che potrebbe togliere un colpo decisamente interessante. Un calciatore titolarissimo sembra essere pronto per salutare definitivamente il mondo genoano e il Genoa. Una semi top lo ha messo sotto osservazione <<<
