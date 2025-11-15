La squadra rossoblù sta lavorando sui campi di Genova Pegli e non vede l'ora di poter tornare sul campo da gioco per dire la sua e soprattutto continuare a lavorare per poter centrare la salvezza. Il compito del nuovo condottiero Daniele De Rossi è chiaro e si lavora per questo.
Calciomercato Genoa – De Rossi disperato: due super top ai saluti

Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, ma ci sono ben due super top sempre più vicini ad una possibile cessione
Allo stesso tempo bisogna spegnere tutte le voci di mercato che rischiano di prendere quota in vista della prossima sessione invernale. Due calciatori messi sotto osservazione dalle migliori squadre del nostro calcio. Tutti i dettagli sul colpo <<<
