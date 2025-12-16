Calciomercato Genoa – De Rossi esulta: arriva il doppio colpo per gennaio

Un cambio di guida tecnica ed anche una rivoluzione dirigenziale ha accompagnato la stagione della squadra che milita nella massima serie del calcio italiano. Il Genoa ha grande voglia di mettere a referto dei passi in avanti importanti e proprio per questo motivo guarda attentamente al mercato.
Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, con l'obiettivo di mettere a referto un doppio colpo decisamente interessante
Sembra esserci totale accordo tra la società ed il tecnico con l'obiettivo di aggiungere dei rinforzi importanti al centro del campo da gioco e non solo. Due colpi potrebbero arrivare nel corso del prossimo mese. Ecco i nomi perfetti per il Genoa <<<
