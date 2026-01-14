Il Genoa sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, la squadra rossoblù non vede l'ora di fare la differenza ma per farla servono dei colpi importanti sul mercato. Tre i nomi che stanno prendendo quota nel corso di queste ore, non perdiamo un secondo.
Calciomercato Genoa – De Rossi esulta: tre colpi e arriva il 10 dalla Roma
Il Genoa continua ad esultare e vuole preparare un triplo colpo di primissimo livello. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli sul mercato
Profili di assoluto spessore o meglio che potrebbero dare una grande mano alla causa sin dal primo giorno. Calciatori che sono stati protagonisti nelle esperienze precedenti e cercano un rilancio in Serie A con la maglia del Genoa. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i nomi messi sotto osservazione <<<
