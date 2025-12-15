Calciomercato Genoa – De Rossi vuole un fedelissimo: affare con la Roma

Contro i neroazzurri di Milano è arrivata l'ennesima prova positiva da parte di una squadra decisamente interessante come il Grifone. Di settimana in settimana sono diversi i passi in avanti e soprattutto una società che ha grande voglia di dire la sua sul campo da gioco.
Il Genoa sta cercando di mettere a referto un colpo decisamente interessante ed assicurarsi le prestazioni di un fedelissimo. Il punto
Nel frattempo serve anche mettere un obiettivo e soprattutto cercare di rinforzare la squadra con diversi calciatori molto interessanti. Ad oggi c'è un protagonista su tutti, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul prossimo affare in entrata. Un fedelissimo di De Rossi per il Genoa <<<
