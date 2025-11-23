Calciomercato Genoa – De Rossi chiama Frendrup? Decisione definitiva

La squadra rossoblù sta lavorando intensamente sul campo da gioco ed i primi risultati iniziano ad essere visibili senza grossi problemi. Il pareggio arrivato a Cagliari in maniera anche rocambolesca, permette alla squadra di conquistare buone lunghezze ed iniziare a programmare i prossimi impegni.

Non solo campo, ma si parla anche di mercato, dove il club deve fare di tutto per mantenere alcuni dei suoi componenti più importanti. Si parla di calciatori che hanno sempre detto la loro e sono stati messi sotto osservazione dalle big della nostra massima serie. Ecco tutti i dettagli <<<