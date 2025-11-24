Calciomercato Genoa | De Rossi-Gasp: affare fatto? 10 milioni e si chiude

Tre risultati utili consecutivi non sono sicuramente abbastanza, con la società che sta continuando a lavorare e spera di poter mettere a referto altre prestazioni di primissimo livello. Serve continuare a fare la differenza e solo in questo modo potrebbe arrivare un salto di qualità.
Il Genoa di Daniele De Rossi continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Tutti i dettagli sull'affare con Gian Piero Gasperini
Allo stesso modo potrebbero esserci dei rinforzi che permettono di alzare l'asticella in maniera abbastanza evidente. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Arriva l'accordo tra Gasp e De Rossi? Il punto <<<
