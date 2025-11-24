mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa | De Rossi-Gasp: affare fatto? 10 milioni e si chiude

Calciomercato Genoa | De Rossi-Gasp: affare fatto? 10 milioni e si chiude

Il Genoa di Daniele De Rossi continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Tutti i dettagli sull'affare con Gian Piero Gasperini
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa | De Rossi-Gasp: affare fatto? 10 milioni e si chiude- immagine 1

Tre risultati utili consecutivi non sono sicuramente abbastanza, con la società che sta continuando a lavorare e spera di poter mettere a referto altre prestazioni di primissimo livello. Serve continuare a fare la differenza e solo in questo modo potrebbe arrivare un salto di qualità.

Allo stesso modo potrebbero esserci dei rinforzi che permettono di alzare l'asticella in maniera abbastanza evidente. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Arriva l'accordo tra Gasp e De Rossi? Il punto <<<

