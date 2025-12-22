Il Genoa di Daniele De Rossi sta lavorando in maniera continuativa e con grande voglia di fare la differenza. La squadra rossoblù non vede l'ora di poter dire la sua e soprattutto continuare a regalare prestazioni convincenti come successo nel corso dell'ultimo incontro con l'Atalanta.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi ha il bomber! Ecco il 9 da Champions
news calcio
Calciomercato Genoa – De Rossi ha il bomber! Ecco il 9 da Champions
Il Genoa si avvicina ai prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo numero 9 da Champions
Per raggiungere una salvezza tranquilla, però, occorre fare la differenza anche sul mercato ed aggiungere qualche nome importante ad una squadra che ha grande voglia di conquistare il prima possibile il suo obiettivo. Nelle ultime ore prende quota un possibile passaggio di consegne. Arriva un nuovo bomber <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA