Calciomercato Genoa – De Rossi ha la lista mercato: colpi da Juve e Roma

Il cambio di guida tecnica è il primo tassello fondamentale per la squadra rossoblù. Adesso ne devono arrivare altri e di grandissima importanza, stiamo parlando di un passo di primissimo livello e che può arrivare solo dal mercato più precisamente dalle trattative.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e la lista mercato del coach rossoblù
Qualche rinforzo urge per ottenere la salvezza finale e soprattutto per mettere a referto un campionato degno e senza grossi patemi d'animo. Mister Daniele De Rossi ha già i suoi due nomi e la sua lista per questo gennaio. Pronto un doppio colpo da due big del nostro calcio <<<
