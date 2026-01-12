mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi perde tre protagonisti? Tutti i dettagli

Calciomercato Genoa – De Rossi perde tre protagonisti? Tutti i dettagli

Il Genoa di Daniele De Rossi continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sulle cessioni possibili
Lorenzo Focolari Redattore 

Il club rossoblù nel corso di questo inverno sa che deve mettere a referto delle importanti operazioni di mercato per poter raggiungere la salvezza senza grossi patemi d'animo e dare uno stacco a tutte le inseguitrici che attualmente sono ancora alle calcagna.

Per farlo non servono solo operazioni in entrata, ma anche calciatori che non lascino definitivamente il mondo ligure. Proprio per questo motivo si sta cercando di chiudere l'addio di tre calciatori interessanti. Tutti i dettagli su questa tripla cessione <<<

