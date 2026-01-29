Ultimi giorni di mercato fondamentali per il Genoa, con una rosa decisamente più lunga delle aspettative visti e considerati gli arrivi di queste ore. Proprio per questo motivo si sta cercando di fare la differenza e mettere a referto dei colpi fondamentali anche in uscita.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi fa piazza pulita: in 4 preparano le valigie
news calcio
Calciomercato Genoa – De Rossi fa piazza pulita: in 4 preparano le valigie
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, ecco tutti i dettagli sulla squadra e su Daniele De Rossi. Il punto
Diversi i profili che sono stati messi sotto osservazione da parte della proprietà e per cui potrebbe essere solo questione di tempo prima che possa arrivare l'addio. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un nuovo affare. Quattro calciatori stanno preparando le valigie <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA