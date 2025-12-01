Calciomercato Genoa – De Rossi l’ha prenotato: primo colpo dalla Roma

La cura Daniele De Rossi si sta facendo sentire e soprattutto sta funzionando. La squadra rossoblù si trova in una posizione decisamente più nobile di classifica e c'è anche molto merito da parte della dirigenza che ha capito qual era il giusto momento per arrivare ad una sostituzione.
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli su un vero e proprio colpaccio dal team capitolino
Nel frattempo è proprio il tecnico che si sta mettendo a lavoro anche sul mercato, visto che sta cercando di mettere a referto un colpo di primissimo livello. Tutti i dettagli sul prossimo affare, arriva il nuovo nome dalla Roma <<<
