mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi ha il primo nome: ecco il nuovo bomber
news calcio
Calciomercato Genoa – De Rossi ha il primo nome: ecco il nuovo bomber
Il Genoa sta lavorando in maniera intensiva sul mercato e sta cercando di mettere a referto delle operazioni di primissimo livello. Il punto
Dopo quasi una settimana di ripensamenti, valutazioni e soprattutto di scelte è arrivato il momento di presentare a tutti il nuovo tecnico del Grifone che avrà il compito di centrare la salvezza, stiamo parlando di Daniele De Rossi. Il coach non vede l'ora di diventare fondamentale per il club e mettersi alla prova.
L'obiettivo è appunto quello di conquistare l'obiettivo salvezza, ma per farlo servirà qualche rinforzo già il prossimo gennaio. Sembra esserci un calciatore che è stato messo nel listino dei preferiti. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA