mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi ha il suo regalo: 10 milioni e colpo dalla Roma

news calcio

Calciomercato Genoa – De Rossi ha il suo regalo: 10 milioni e colpo dalla Roma

Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato un altro calciatore decisamente interessante. Ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa – De Rossi ha il suo regalo: 10 milioni e colpo dalla Roma- immagine 1

L'esordio di Daniele De Rossi porta indubbiamente più notizie positive che altro. La squadra rossoblù ha conquistato un punto in rimonta contro la Fiorentina e continua a muovere la classifica, oltre che aver messo a referto ben due reti. Gol che erano stati un problema della gestione precedente.

Nel frattempo l'obiettivo è quello di visionare al meglio la rosa e poi portare le prime modifiche sul mercato. C'è un nome che piace tanto al tecnico: ecco tutti i dettagli <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA