Calciomercato Genoa – De Rossi rinforza la difesa: tre nomi perfetti

Daniele De Rossi sa che c'è tanto da lavorare attorno al mondo Genoa e la squadra va rinforzata su più reparti. Il club rossoblù vuole mettere a referto delle operazioni di primissimo livello e soprattutto aggiungere al suo club nomi decisamente interessanti.

Si è già tanto parlato dell'attacco, ma potrebbe non essere l'unica parte della rosa che subirebbe una trasformazione nel corso delle prossime ore. Un rinforzo in difesa permetterebbe alla squadra di trovare solidità e ci sono ben tre nomi messi sotto osservazione proprio dal tecnico. Usato sicuro per la massima serie del calcio italiano. Colpo per la salvezza in arrivo <<<