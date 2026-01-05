Gli ultimi risultati fanno il punto sul futuro del Grifone, la squadra guidata da Daniele De Rossi ha bisogno di fare un passo in avanti non solo dal punto di vista del rendimento sul campo da gioco, ma anche di quello della composizione della rosa.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – De Rossi rivoluziona la squadra: tre nomi sulla lista
news calcio
Calciomercato Genoa – De Rossi rivoluziona la squadra: tre nomi sulla lista
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Il mercato si potrebbe infiammare da un momento all'altro, visto che all'interno della rosa vanno aggiunti ben quattro elementi di assoluto spessore. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sui tre nomi che stanno prendendo quota. Calciatori pronti per l'approdo in Liguria <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA