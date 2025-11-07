Calciomercato Genoa – De Rossi SHOW: ecco i primi tre nomi per gennaio

Il club rossoblù sta lavorando in maniera intensa già in vista del prossimo incontro di campionato. Una partita tutt'altro che semplice, contro una squadra di primissimo livello che si trova all'ultimo posto in classifica e va a caccia del riscatto: la Fiorentina.

Allo stesso tempo il tecnico sta già iniziando a pianificare il futuro del club e la prossima campagna acquisti di gennaio. Il team ha voglia di mettere a referto un ottimo colpo e proprio per questo motivo, ecco i primi tre nomi che potrebbero essere stati fatti dal coach ex Spal e Roma. Profili interessanti che hanno voglia di tornare protagonisti. Tre affari di assoluto spessore <<<