Calciomercato Genoa – De Rossi batte Verona? Scritto il futuro di Baldanzi

Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra guidata da Daniele De Rossi non vede l'ora di aggiungere una firma
La squadra della città più importante della Liguria, continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una società che ha grande voglia di dire la sua e fare la differenza. L'obiettivo è chiaro ed è quello di centrare (il prima possibile) la salvezza.

Per farlo, però, c'è bisogno di qualche altro rinforzo. Un calciatore è stato messo sotto osservazione in maniera molto attenta. Non perdiamo altro tempo ed ecco tutti i dettagli su quello che è definibile come un vero e proprio duello di mercato. Il punto sul club rossoblù

