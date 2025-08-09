Per il Genoa è uno dei momenti più caldi sul mercato, la stagione sta per prendere il via e la squadra deve ancora salvaguardare diversi dei suoi calciatori più importanti nel corso della passata annata e che si prospettano tra quelli fondamentali nell'immediato futuro.
Calciomercato Genoa – Di Marzio sgancia la bomba: "De Winter andrà al…"
Calciomercato Genoa – Di Marzio sgancia la bomba: “De Winter andrà al…”
Il Genoa continua a lavorare in vista dell'inizio ufficiale della stagione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul colpo
Il nome che più di tutti sta facendo la differenza è quello di Koni De Winter. Il calciatore olandese ha grande voglia di tornare a mettersi in mostra con la maglia del Genoa, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata un'offerta di primissimo livello. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni di Di Marzio <<<
