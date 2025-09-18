Il Genoa di Patrick Vieira sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra rossoblù continua a voler fare la differenza sotto tutti i punti di vita. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul campo, ma non solo.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Doppio colpo chiuso! Vieira ha due fedelissimi
news calcio
Calciomercato Genoa – Doppio colpo chiuso! Vieira ha due fedelissimi
Il Genoa ha chiuso un doppio colpo di assoluto livello. La squadra rossoblù continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato
Nelle ultime ore si sta parlando di un doppio rinnovo a dir poco importante e che riguarderebbe calciatori all'interno del progetto tecnico. Tutti i dettagli sul possibile prolungamento <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA