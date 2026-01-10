Il club rossoblù è molto attivo sul mercato nel corso delle ultime settimane. La società ha voglia di regalarsi un rinforzo di primissimo livello e i contatti con una delle società della massima serie del calcio italiano sono decisamente molto interessanti.
Calciomercato Genoa – Doppio colpo dalla Fiorentina: arriva il bomber
Genoa sta lavorando attentamente e potrebbe mettere a referto un doppio colpo direttamente dalla Viola. Non perdiamo un secondo sull'affare
Due profili che rivoluzionerebbero sia la retroguardia che l'attacco del Grifone. Due colpi che al tecnico Daniele De Rossi piacerebbero e non poco. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo colpo di mercato. Arriva il bomber ed il nuovo ministro della difesa <<<
