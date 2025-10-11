Il Genoa sta lavorando nel corso di queste giornate di pausa nazionali, la possibilità è quella di trovare la continuità che è mancata nel corso delle prime sfide stagionali, con una squadra che ha lavorato bene ma non è riuscita a conquistare punti in classifica.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Doppio colpo Vecchia Signora: Vieira non ci sta
news calcio
Calciomercato Genoa – Doppio colpo Vecchia Signora: Vieira non ci sta
Il Genoa sembrerebbe essere pronto per mettere a referto un doppio colpo di primissimo livello direttamente dalla Vecchia Signora: il punto
Solo due le lunghezze dopo sei giornate che sollevano più di qualche dubbio e di conseguenza bisogna continuare a mettere tutto sul campo. Nel frattempo, però, ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro del club. Tutti i dettagli sul possibile doppio affondo da parte della Vecchia Signora. Un addio shock è alle porte <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA