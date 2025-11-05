mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Fabrizio Romano porta l’annuncio: “Ecco il mister”

news calcio

Calciomercato Genoa – Fabrizio Romano porta l’annuncio: “Ecco il mister”

Il Genoa lancia ufficialmente un annuncio di primissimo livello, ecco il nuovo tecnico della squadra rossoblù. Tutti i dettagli sulla scelta
Lorenzo Focolari Redattore 

Romano

Il club rossoblù lancia una vera e propria bomba, visto che sembra essere stato deciso a tutti gli effetti il nuovo tecnico della squadra che milita allo stadio Luigi Ferraris. Una scelta di assoluta caratura tecnica e di un mister che ha già guidato squadre nelle massima serie.

C'è voglia di riscatto sia per il club (che deve conquistare la salvezza) che da parte del tecnico. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'annuncio lanciato da Fabrizio Romano <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA