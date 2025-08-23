Tutto è pronto per il Genoa che nelle prossime ore inizierà ufficialmente la sua stagione nella massima serie del calcio italiano. La squadra ha bisogno di mettere a referto una firma di assoluto spessore e non vede l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato – Addio Genoa, è finita! Doppia cessione alle porte
news calcio
Calciomercato – Addio Genoa, è finita! Doppia cessione alle porte
Il Genoa rischia di perdere un doppio colpo di primissimo interesse, tutti i dettagli sul futuro del club e su una doppia cessione alle porte
Mentre si aspetta un nuovo colpo in difesa, potrebbero essere ben due gli addii nel corso delle prossime ore. Due calciatori che faticano a trovare spazio in rossoblù e proprio per questo motivo sono pronti per iniziare un nuovo percorso tra la massima serie e la Serie B. Tutti i dettagli sul doppio addio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA