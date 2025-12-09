mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Frendrup all’Inter? No problem, ecco il sostituto

Calciomercato Genoa – Frendrup all'Inter? No problem, ecco il sostituto

Morten Frendrup verso i neroazzurri di Milano? La notizia delle ultime ore sta prendendo quota, ecco tutti i dettagli sul possibile sostituto
Lorenzo Focolari 

Il club rossoblù sta lavorando in maniera intensa sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra vuole mettere a referto un colpo di primissimo livello e proprio per questo motivo sta cercando di capire la fattibilità delle operazioni in vista dell'inizio delle trattative che sarà tra qualche settimana.

Il Genoa, però, deve difendersi anche dalle grinfie delle grandi del nostro calcio. Serve fare bene e soprattutto serve fare la differenza. Nelle ultime ore, però, ci sono delle novità riguardanti il futuro di Morten Frendrup. I dettagli sul prossimo passo del danese <<<

