Il Genoa continua a lavorare sul campo da gioco e si prepara per l'esordio ufficiale nel corso della giornata di domani, con il club che arriverà per la sfida contro il Vicenza di Coppa Italia. Una partita non semplice, visto che la stagione dei veneti è iniziata una settimana fa.
news calcio
Calciomercato Genoa | Frendrup via? No problem, arriva l’ex Juve
Il Genoa potrebbe perdere le giocate di Morten Frendrup nel corso della prossima stagione di campionato. Ecco tutti i dettagli sull'affare
Logicamente i rossoblù sanno di avere una rosa nettamente più attrezzata e vogliono far valere le due categorie di differenza. Nel frattempo, però, potrebbe arrivare un colpo di scena di assoluto spessore. Frendrup verso l'addio e nuovo colpo del Genoa? Arriva un ex Juventus <<<
