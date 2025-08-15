La società rossoblù è pronta per l'inizio ufficiale della sua stagione di campionato. Il club sa che deve fare il possibile per aggiungere alla sue rosa degli elementi di assoluto spessore e proprio per questo motivo si sta lavorando alla chiusura di diversi affari che potrebbero fare la differenza.
Calciomercato Genoa – Gasp accordo con Vieira? Pronti 20 milioni di euro
news calcio
Calciomercato Genoa – Gasp accordo con Vieira? Pronti 20 milioni di euro
Il Genoa e la Roma sembrerebbero essere in trattativa per un nuovo componente della rosa rossoblù. Ecco tutti i dettagli sull'affare
Nelle ultime ore (dopo l'addio di Koni De Winter) c'è da salvaguardare un altro pezzo pregiato come Morten Frendrup, anche se tutto potrebbe cambiare. Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista della squadra ligure <<<
