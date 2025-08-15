mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Gasp accordo con Vieira? Pronti 20 milioni di euro

Il Genoa e la Roma sembrerebbero essere in trattativa per un nuovo componente della rosa rossoblù. Ecco tutti i dettagli sull'affare
Lorenzo Focolari Redattore 

La società rossoblù è pronta per l'inizio ufficiale della sua stagione di campionato. Il club sa che deve fare il possibile per aggiungere alla sue rosa degli elementi di assoluto spessore e proprio per questo motivo si sta lavorando alla chiusura di diversi affari che potrebbero fare la differenza.

Nelle ultime ore (dopo l'addio di Koni De Winter) c'è da salvaguardare un altro pezzo pregiato come Morten Frendrup, anche se tutto potrebbe cambiare. Tutti i dettagli sul futuro del centrocampista della squadra ligure <<<

