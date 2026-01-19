Calciomercato Genoa – Inter e Juve fanno la spesa? De Rossi perde un top

Il club rossoblù sta lavorando nel corso delle ultime ore di mercato, la squadra sta cercando di capire come si dovrà rinforzare e quali sono i reparti che hanno bisogno di un ritocco direttamente dal mercato. Una situazione non semplice e tutt'altro che scontata.
Il Genoa continua a lavorare intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Tanti i profili messi sotto osservazione in entrata, ma bisogna fare attenzione anche alle uscite visto che il club potrebbe perdere a titolo definitivo un super protagonista dell'ultima stagione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo colpaccio di mercato da parte di due big della nostra Serie A. De Rossi a caccia della soluzione <<<
