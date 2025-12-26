Il club rossoblù si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato. Genoa ha tutto per fare la differenza e non vede l'ora di poter dire la sua sul campo da gioco. Allo stesso tempo si deve salvaguardare dalle grinfie di alcune società interessate ai suoi gioielli.
Calciomercato Genoa – Juve e Roma fanno spesa: De Rossi perde i titolari
Il Genoa rischia di perdere due titolarissimi nel corso delle prossime ore. I dettagli sul mercato con la Juve e la Roma pronte a colpire
Due calciatori potrebbero salutare in maniera definitiva, dato che sono stati messi sotto osservazione da parte di due super club come i giallorossi di Roma ed i bianconeri di Torino. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Arriva una pioggia di milioni <<<
