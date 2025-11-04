Calciomercato Genoa – La scelta di Sucu è chiara! Ecco il nuovo mister

La vittoria arrivata all'ultimo secondo contro una squadra di primissimo livello come il Sassuolo, permette al Genoa di vivere più tranquillamente l'avvicinamento al prossimo incontro di campionato con la Fiorentina di Stefano Pioli (per il momento).
Il Genoa sa che nonostante la grandissima vittoria deve continuare a lavorare per mettere a referto un'operazione di primissimo livello
Logicamente nel corso delle prossime ore bisogna trovare ed annunciare quella che sarà la guida tecnica per il resto della stagione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club. La scelta per la panchina del Grifone <<<
