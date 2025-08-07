La società rossoblu sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Il club del capoluogo ligure deve completare degli affari importanti per arrivare alla salvezza tranquilla.
news calcio
Calciomercato Genoa – Marotta ha deciso: pronti 40 milioni di euro
la stagione del Genoa è sempre più vicina all’inizio ufficiale. Ecco tutti i dettagli sul mercato con le operazioni in entrata ed in uscita
Nelle ultime ore sembra poter arrivare una sorpresa sotto tutti i punti di vista. Un doppio colpo direttamente da parte di una squadra che lotta per i primissimi posti in classifica. C’è da capire se effettivamente arriverà l’affondo decisivo. Ecco tutto i dettagli <<<
