Calciomercato Genoa – Norton Cuffy e non solo: De Rossi ne saluta 3

Il club rossoblù sta lavorando in maniera più che interessante nel corso delle ultime settimane. La squadra ha voglia di mettere a referto un colpo di primissimo livello, ma allo stesso tempo deve difendersi dagli assalti di alcuni dei suoi calciatori più importanti.

Sono ben tre i profili messi sotto osservazione da altre società e che sono pronti per iniziare una nuova avventura ben lontani dal mondo rossoblù. Profili che hanno qualità di primissimo livello e tutte le carte per mettersi in mostra anche con altre casacche da gioco. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui tre possibili addii da parte del Genoa <<<