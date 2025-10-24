La stagione della squadra rossoblù continua in maniera decisamente interessante con la squadra che ha bisogno di trovare continuità dal punto di vista dei risultati ed allo stesso tempo presenta più di qualche problema dal punto di vista offensivo.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Il nuovo De Bruyne per il Genoa: colpo dal Gent
news calcio
Calciomercato Genoa – Il nuovo De Bruyne per il Genoa: colpo dal Gent
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo sta cercando di migliorare la sua rosa
Proprio per questo motivo il club si è messo all'opera e sta cercando in tutti i modi di mettere a referto un colpo di assoluto spessore. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo De Bruyne <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA