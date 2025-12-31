Nonostante un girone d'andata al di sotto delle aspettative, il Genoa sembra aver ritrovato la retta via e di conseguenza si sta mettendo in mostra per fare la differenza sia sul campo da gioco che sul mercato.
Calciomercato Genoa – Perin torna in rossoblù? Decisione finale della Juve
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Adesso serve un mercato di gennaio di primissimo livello. Tanti i nomi messi sotto osservazione, ma il primo colpo potrebbe arrivare da un momento all'altro. Affare in chiusura direttamente con i bianconeri di Luciano Spalletti. Un nuovo portiere per il Grifone <<<
