Calciomercato Genoa – Via Pinamonti? Il nuovo bomber arriva dal Milan

Andrea Pinamonti non sta facendo mistero e tramite il suo agente sta cercando di far capire a tutti che il suo futuro potrebbe essere molto lontano da Genova. Il suo obiettivo è arrivare in una squadra in lotta per l'Europa. C'è da capire quali saranno le idee del Sassuolo, ma sicuramente il Genoa non riscatterà un calciatore controvoglia.