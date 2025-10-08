Alberto Gilardino aveva bocciato questa idea di mercato solo un anno fa. Adesso, però, c'è di nuovo un Genoa in assoluta difficoltà che occupa l'ultimo posto della classifica e deve mettersi a lavoro per trovare una quadra il prima possibile.
Calciomercato Genoa – Pjanic in rossoblù? Ecco tutta la verità
Un vero e proprio sogno per tutti i fans del Grifone, con un elemento che rinforzerebbe in maniera netta la mediana. Ecco tutti i dettagli
La società rossoblù ha bisogno di conquistare punti in un campionato difficile come la Serie A e soprattutto con un attacco che si sta mostrando abbastanza sterile. Proprio per questo motivo la società sta pensando di aggiungere un fantasista, ma anche un elemento di assoluta esperienza. Ecco tutti i dettagli <<<
