Calciomercato Genoa – Pjanic in rossoblù? Ecco tutta la verità

Alberto Gilardino aveva bocciato questa idea di mercato solo un anno fa. Adesso, però, c'è di nuovo un Genoa in assoluta difficoltà che occupa l'ultimo posto della classifica e deve mettersi a lavoro per trovare una quadra il prima possibile .

La società rossoblù ha bisogno di conquistare punti in un campionato difficile come la Serie A e soprattutto con un attacco che si sta mostrando abbastanza sterile. Proprio per questo motivo la società sta pensando di aggiungere un fantasista, ma anche un elemento di assoluta esperienza. Ecco tutti i dettagli <<<