Calciomercato Genoa – Pjanic o Rafinha? La decisione di Vieira è unica

La partenza in campionato con soli due punti conquistati porta il Genoa ad osservare con attenzione e continuità il mercato in entrata ed in uscita. Il club ha bisogno di trovare una continuità e soprattutto di diventare più pericoloso sotto porta.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
La squadra di Patrick Vieira segna troppo poco ed infatti fatica a trovare punti visto che raramente si riesce a portare in vantaggio. Sono due i nomi che potrebbero dare imprevedibilità e si parla di calciatori che conoscono a memoria la massima serie del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli <<<
