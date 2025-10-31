Calciomercato Genoa – Il post Vieira è già scelto! Sucu ha un nome unico

La squadra rossoblù sta vivendo una situazione di classifica tutt'altro che semplice. Il club si trova all'ultimo posto e la contestazione da parte dei suoi tifosi è più accesa che mai. Proprio per questo motivo la società sta cercando una nuova soluzione ed un cambiamento immediato.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul coach
Il nome che più di tutti è stato messo in evidenza riguarda un tecnico esperto, ma ancora molto giovane. Coach che ha alle spalle più di qualche mese nella massima serie del calcio italiano. Tutti i dettagli sulla nuova guida del Grifone <<<
