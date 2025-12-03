mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Primo colpo UFFICIALE? Arriva da Roma

news calcio

Calciomercato Genoa – Primo colpo UFFICIALE? Arriva da Roma

Il Genoa potrebbe mettere a referto il primo colpo ufficiale del suo campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa – Primo colpo UFFICIALE? Arriva da Roma- immagine 1

Il club rossoblù continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra sa che deve fare la differenza e continuare su questi ritmi per poter conquistare il prima possibile la salvezza. Logicamente si parla di una situazione tutt'altro che semplice.

Allo stesso tempo il Genoa sa che deve dire la sua sul campo da gioco e proprio per questo motivo si sta muovendo sul mercato e prova ad aggiungere un profilo di primissimo livello all'interno della sua rosa. Un calciatore che a mister De Rossi piace davvero molto. Tutti i dettagli sull'affare <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA