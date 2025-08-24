Calciomercato Genoa – Rivoluzione post Lecce, Vieira vuole il bomber

La sfida di campionato contro il Lecce non ha regalato le risposte che si aspettava la società. Di conseguenza quest'ultima settimana di mercato potrebbe diventare decisamente interessante per fare la differenza e per iscrivere qualche colpo di assoluto spessore.
Il Genoa prepara una vera e propria rivoluzione post match contro il Lecce, tutti i dettagli sul nuovo attaccante di assoluto spessore
La società tra Coppa Italia e campionato potrebbe aver capito che il solo apporto di Lorenzo Colombo non è abbastanza per fare la differenza. Proprio per questo motivo parte la caccia ad un nuovo attaccante. Tutti i dettagli sull'affare <<<
