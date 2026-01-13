Calciomercato Genoa – Salta Bento? Ecco il nuovo portiere per De Rossi

Tre punti di platino contro il Cagliari ed una squadra che ha fatto la differenza dal primo fino all'ultimo minuto di gioco. Questo Genoa sembra aver avuto una vera e propria scossa sotto tutti i punti di vista ed in tutti i reparti. L'obiettivo è quello di confermarsi al di sopra delle aspettative.
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, nelle ultime ore potrebbe prendere quota un nuovo estremo difensore
Allo stesso tempo sembra esserci stato un intoppo in quello che doveva essere un'affare fatto da parte della squadra e della società. Un calciatore pronto per firmare torna indietro per via di problemi con gli intermediari. Ecco tutti i dettagli sulla cessione <<<
