Calciomercato Genoa – Scambio Marotta-Vieira? A Genova arriva il Diez

Il mercato del Genoa continua ad andare avanti in maniera decisamente rapida, con la società che sta cercando di costruire una rosa di primissimo livello in vista della prossima stagione di campionato. Sono diversi i profili arrivati ed anche un paio usciti verso delle big del nostro calcio.

Il vero punto di domanda, però, riguarda il nuovo numero 10. La società è a caccia di un nuovo nome per la sua trequarti. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un clamoroso scambio che potrebbe prendere quota con i neroazzurri di Milano. Un difensore vede neroazzurro, l'attaccante è pronto per Genova <<<