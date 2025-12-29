Calciomercato Genoa | Scambio Spalletti-De Rossi: ecco due bianconeri

Chiuderà questo 2025 con una sfida importantissima contro una delle squadre più interessanti del nostro campionato (oltre che una di quelle più in forma). Daniele De Rossi è pronto per dire la sua contro quello che è stato il suo passato.
Il Genoa sta lavorando per mettere in piedi una trattativa di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli su questo incredibile affare
Una partita tutt'altro che semplice e in cui dovrà essere perfetto per poter portare a casa anche e solo un punto. Allo stesso tempo c'è il mercato che tiene banco e prende quota il possibile affare con i bianconeri di Torino. Ecco tutti i dettagli <<<
